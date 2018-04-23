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НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба бюро.
Дивися повний текст НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн
.
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