Про це повідомляє прес-служба бюро.
Дивися повний текст НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:16
НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:07
Схемы есть . преступления есть. улики есть. а вот подозреваемых нет.
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