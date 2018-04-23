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НАБУ виявила схеми в
"оборонці" на 1 млрд грн

НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:16

НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба бюро.

Дивися повний текст НАБУ виявила схеми в "оборонці" на 1 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:07

Схемы есть . преступления есть. улики есть. а вот подозреваемых нет.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:21

Да хоть на 10 млрд. грн.
Толку-то?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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