Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в четвер відстрочив до 2019 року введення в дію нового технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.
Дивися повний текст Кабмін відстрочив введення в дію нового техрегламенту ліфтів.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:33
Кабмін відстрочив введення в дію нового техрегламенту ліфтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін відстрочив введення в дію нового техрегламенту ліфтів.
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:33
Не нужны нам техрегламенты, давайте дождемся, чтобы лифты работали только в домах, где большие начальники живут
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