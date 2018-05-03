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Кабмін відстрочив введення в
дію нового техрегламенту ліфтів

Кабмін відстрочив введення в дію нового техрегламенту ліфтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:33

Кабмін відстрочив введення в дію нового техрегламенту ліфтів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в четвер відстрочив до 2019 року введення в дію нового технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:33

Не нужны нам техрегламенты, давайте дождемся, чтобы лифты работали только в домах, где большие начальники живут
max_us_ua
 
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