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Затверджено стратегію відродження
українського авіапрому...

Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49

Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України затвердив стратегію відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року.

Дивися повний текст Затверджено стратегію відродження українського авіапрому на період до 2022 р.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49

Лучше бы вместо изделий, которых по 20 штук максимум выпущено, придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...
max_us_ua
 
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