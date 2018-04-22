Уряд України затвердив стратегію відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року.
Дивися повний текст Затверджено стратегію відродження українського авіапрому на період до 2022 р.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49
Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...
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Дивися повний текст Затверджено стратегію відродження українського авіапрому на період до 2022 р.
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49
Лучше бы вместо изделий, которых по 20 штук максимум выпущено, придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...
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