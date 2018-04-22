RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Затверджено стратегію відродження
українського авіапрому...

Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49

Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України затвердив стратегію відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року.

Дивися повний текст Затверджено стратегію відродження українського авіапрому на період до 2022 р.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81845
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49

Лучше бы вместо изделий, которых по 20 штук максимум выпущено, придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...
max_us_ua
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 17.11.08
Подякував: 550 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:54

Нужно больше "стратегій відродження"
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3550 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:03

Уже пятый президент пытается реанимировать покойника. А число правительств вообще не поддаётся учёту. Но прежде чем возрождать авиапром, надо решить главный вопрос: а кто будет покупать продукцию Антонова? Чтобы предприятие приносило прибыль надо иметь портфель ТВЁРДЫХ заказов минимум полторы-две сотни самолётов. Идеально - четыре.
Теперь о потенциальных покупателях , это могут быть: ВСУ и четыре подсанкционные страны- РФ,Иран,Куба и КНДР. Четвёрка, естественно, отпадает сразу. Остаются только ВСУ, но им столько летательных аппаратов не надо ( и не по карману).
В общем, всё будет как у папиредников - очередное громкое возрождение закончится пшиком и распилом.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 13.03.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:44

Судя по закупке 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters, где только подготовка пилотов составит от 8 до 9,6 млрд грн то да про отечественное авиастроение с созданием рабочих мест в пригородах Парижа соевый режим ьбеспокоиться на всю катушку. Для сравнение- на поддержку всего отечественного авиастроения на пять лет соевый режим предполагают направить из государственного бюджета средства в сумме 7,5 млрд грн.Вот 9,6 млрд грн только на подготовку пилотов к чужой технике и 7,5 млрд грн на все самолетостроение Украины на 5 лет. Заботливые "рехформаторы" наши слов нет просто..
Джон
 
Повідомлень: 274
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:49

Re: Затверджено стратегію відродження українського авіапрому

  max_us_ua написав:ридумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...

Бразилии для финансирования развития собственного авиастроения на протяжении последних лет направило кредитные ресурсы в сумме 20 млрд долл., установив при этом кредитную ставку 3—3,5% а у нас сами видите... как и видите куда соевые вместо развития своего производства сливают НАШИ налоги, ..
и не надо говорить про то что денег нет, они есть и пошли они не в Украинский бюджет а в бюджет Франции благодаря заботливому президенту Украины.. он о французском авиапроме не забывает)).
Джон
 
Повідомлень: 274
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Угорський банк продав частину українського кредитного...
R2 » Вів 08 тра, 2018 12:20
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 14:03
max_us_ua
Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...
R2 » Пон 23 кві, 2018 21:55
7 420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 19:36
antikkristall
Що залишилося від українського автопрому 1, 2
R2 » Нед 22 кві, 2018 22:37
15 1044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 09:02
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9948)
10.05.2018 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.