Уряд України затвердив стратегію відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року.
Дивися повний текст Затверджено стратегію відродження українського авіапрому на період до 2022 р.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49
Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Затверджено стратегію відродження українського авіапрому на період до 2022 р.
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:49
Лучше бы вместо изделий, которых по 20 штук максимум выпущено, придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...
Додано: Чет 10 тра, 2018 21:03
Уже пятый президент пытается реанимировать покойника. А число правительств вообще не поддаётся учёту. Но прежде чем возрождать авиапром, надо решить главный вопрос: а кто будет покупать продукцию Антонова? Чтобы предприятие приносило прибыль надо иметь портфель ТВЁРДЫХ заказов минимум полторы-две сотни самолётов. Идеально - четыре.
Теперь о потенциальных покупателях , это могут быть: ВСУ и четыре подсанкционные страны- РФ,Иран,Куба и КНДР. Четвёрка, естественно, отпадает сразу. Остаются только ВСУ, но им столько летательных аппаратов не надо ( и не по карману).
В общем, всё будет как у папиредников - очередное громкое возрождение закончится пшиком и распилом.
Додано: Чет 10 тра, 2018 21:44
Судя по закупке 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters, где только подготовка пилотов составит от 8 до 9,6 млрд грн то да про отечественное авиастроение с созданием рабочих мест в пригородах Парижа соевый режим ьбеспокоиться на всю катушку. Для сравнение- на поддержку всего отечественного авиастроения на пять лет соевый режим предполагают направить из государственного бюджета средства в сумме 7,5 млрд грн.Вот 9,6 млрд грн только на подготовку пилотов к чужой технике и 7,5 млрд грн на все самолетостроение Украины на 5 лет. Заботливые "рехформаторы" наши слов нет просто..
Додано: Чет 10 тра, 2018 21:49
Re: Затверджено стратегію відродження українського авіапрому
Бразилии для финансирования развития собственного авиастроения на протяжении последних лет направило кредитные ресурсы в сумме 20 млрд долл., установив при этом кредитную ставку 3—3,5% а у нас сами видите... как и видите куда соевые вместо развития своего производства сливают НАШИ налоги, ..
и не надо говорить про то что денег нет, они есть и пошли они не в Украинский бюджет а в бюджет Франции благодаря заботливому президенту Украины.. он о французском авиапроме не забывает)).
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