Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41

max_us_ua написав: Лучше бы .... придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так... Лучше бы .... придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...

warlamp написав: надо решить главный вопрос: а кто будет покупать продукцию Антонова? Чтобы предприятие приносило прибыль надо иметь портфель ТВЁРДЫХ заказов минимум полторы-две сотни самолётов. Идеально - четыре. надо решить главный вопрос: а кто будет покупать продукцию Антонова? Чтобы предприятие приносило прибыль надо иметь портфель ТВЁРДЫХ заказов минимум полторы-две сотни самолётов. Идеально - четыре.

warlamp написав: Теперь о потенциальных покупателях , это могут быть: ВСУ и четыре подсанкционные страны- РФ,Иран,Куба и КНДР. Четвёрка, естественно, отпадает сразу. Остаются только ВСУ, но им столько летательных аппаратов не надо ( и не по карману).

В общем, всё будет как у папиредников Теперь о потенциальных покупателях , это могут быть: ВСУ и четыре подсанкционные страны- РФ,Иран,Куба и КНДР. Четвёрка, естественно, отпадает сразу. Остаются только ВСУ, но им столько летательных аппаратов не надо ( и не по карману).В общем, всё будет как у папиредников

"Кроме того, основные меры стратегии включают: завершение разработки и серийное производство турбореактивного авиадвигателя АИ-28; обеспечение программы импортозамещения проектов самолетов Ан-140, Ан-74 и Ан-32 и увеличение их выпуска для украинских и зарубежных заказчиков; возобновление производства шасси для самолетов Ан-140, Ан-148/158"Без совкового добровольно-принудительно наш народ не представляет своей жизни.Его как раз и пытаются решить: "стимулирование закупок отечественных самолетов через механизм имеющих".Как сделать зраду? Нужно "случайно" опустить самые важные факты и на основании своей "забывчивости" сделать громкое умозаключение.Значит, Саудовская Аравия, а так же Турция, с которыми подписаны договора на разработку самолетов, и которые, вообще не перспективные?И это уже вообще не говоря про Индию, которая по количеству заказовможет утереть нос всей существующей компании вместе взятой, включая подсанкционных и нет. Другой вопрос, что пока не появится серийного самолета (на что и нужны деньги), то индусы даже носом не поведут.Вообще, цыплят по осени считают. Пока еще даже лето не наступило. Если выделят хотя бы один-другой миллиард, то это будет куда лучше того, что было.