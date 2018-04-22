То, что мертво, умереть не может!
Но может быть распилено
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:25
То, что мертво, умереть не может!
Но может быть распилено
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41
"Кроме того, основные меры стратегии включают: завершение разработки и серийное производство турбореактивного авиадвигателя АИ-28; обеспечение программы импортозамещения проектов самолетов Ан-140, Ан-74 и Ан-32 и увеличение их выпуска для украинских и зарубежных заказчиков; возобновление производства шасси для самолетов Ан-140, Ан-148/158"
Без совкового добровольно-принудительно наш народ не представляет своей жизни.
Его как раз и пытаются решить: "стимулирование закупок отечественных самолетов через механизм имеющих льготные условия деятельности лизинговые компании".
Как сделать зраду? Нужно "случайно" опустить самые важные факты и на основании своей "забывчивости" сделать громкое умозаключение.
Значит, Саудовская Аравия, а так же Турция, с которыми подписаны договора на разработку самолетов, и которые богаче Ирана, Кубы и КНДР вместе взятых, вообще не перспективные?
И это уже вообще не говоря про Индию, которая по количеству заказов потенциально может утереть нос всей существующей компании вместе взятой, включая подсанкционных и нет. Другой вопрос, что пока не появится серийного самолета (на что и нужны деньги), то индусы даже носом не поведут.
Вообще, цыплят по осени считают. Пока еще даже лето не наступило. Если выделят хотя бы один-другой миллиард, то это будет куда лучше того, что было.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:34
Re: Затверджено стратегію відродження українського авіапрому
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:22
Я специально выделил, чтобы потом ушлый местный народ мне не рассказывал как я уже успел заключить контракт с Индией на сотни самолетов и все прокакал.
Индусы очень "потенциальны", ибо своих самолетов нет, а деньги есть. Идеальное сочетание для сотрудничества. Но индусы похоже еще более мутные чем китайцы. Те хоть показывают заинтересованность и цену сбивают, а эти в вечной медитации и не понятно что они себе думают.
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