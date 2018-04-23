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Затверджено стратегію відродження
українського авіапрому...

Затверджено стратегію відродження українського авіапрому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:25

То, что мертво, умереть не может!
Но может быть распилено :wink:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41

"Кроме того, основные меры стратегии включают: завершение разработки и серийное производство турбореактивного авиадвигателя АИ-28; обеспечение программы импортозамещения проектов самолетов Ан-140, Ан-74 и Ан-32 и увеличение их выпуска для украинских и зарубежных заказчиков; возобновление производства шасси для самолетов Ан-140, Ан-148/158"
  max_us_ua написав:Лучше бы .... придумали альтернативу Имбрэерам, обязам местные авиакомпании покупать. А так...

Без совкового добровольно-принудительно наш народ не представляет своей жизни.
  warlamp написав:надо решить главный вопрос: а кто будет покупать продукцию Антонова? Чтобы предприятие приносило прибыль надо иметь портфель ТВЁРДЫХ заказов минимум полторы-две сотни самолётов. Идеально - четыре.

Его как раз и пытаются решить: "стимулирование закупок отечественных самолетов через механизм имеющих льготные условия деятельности лизинговые компании".
https://zn.ua/ECONOMICS/kabmin-utverdil ... 3409_.html
  warlamp написав:Теперь о потенциальных покупателях , это могут быть: ВСУ и четыре подсанкционные страны- РФ,Иран,Куба и КНДР. Четвёрка, естественно, отпадает сразу. Остаются только ВСУ, но им столько летательных аппаратов не надо ( и не по карману).
В общем, всё будет как у папиредников

Как сделать зраду? Нужно "случайно" опустить самые важные факты и на основании своей "забывчивости" сделать громкое умозаключение.
Значит, Саудовская Аравия, а так же Турция, с которыми подписаны договора на разработку самолетов, и которые богаче Ирана, Кубы и КНДР вместе взятых, вообще не перспективные?

И это уже вообще не говоря про Индию, которая по количеству заказов потенциально может утереть нос всей существующей компании вместе взятой, включая подсанкционных и нет. Другой вопрос, что пока не появится серийного самолета (на что и нужны деньги), то индусы даже носом не поведут.

Вообще, цыплят по осени считают. Пока еще даже лето не наступило. Если выделят хотя бы один-другой миллиард, то это будет куда лучше того, что было.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:34

Re: Затверджено стратегію відродження українського авіапрому

  myshapiton написав:потенциально может

Потенциально я десять в быстром темпе одолею, а практически залез на вторую и мне уже надо минут пять отдышаться!

Это я о ступеньках, а не о том, о чем все сразу подумали.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:22

  yanyura написав:
  myshapiton написав:потенциально может

Потенциально я десять в быстром темпе одолею, а практически залез на вторую и мне уже надо минут пять отдышаться!

Это я о ступеньках, а не о том, о чем все сразу подумали.

Я специально выделил, чтобы потом ушлый местный народ мне не рассказывал как я уже успел заключить контракт с Индией на сотни самолетов и все прокакал.

Индусы очень "потенциальны", ибо своих самолетов нет, а деньги есть. Идеальное сочетание для сотрудничества. Но индусы похоже еще более мутные чем китайцы. Те хоть показывают заинтересованность и цену сбивают, а эти в вечной медитации и не понятно что они себе думают.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:09

Потенциально - это очень интересно.
А в реалиях нужны твердые заказы.
Например, МС-21. Идет не быстро, но у него уже более 100 твердых контрактов.
На 28 мая 2017 года портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21
Пусть большинство из них через банки (и, видимо, под нажимом государства)
Будет у Антонова хотя бы пара десятков проавансированных самолетов - можно будет говорить о развитии авиапрома страны. Пока - прожекты.
Волгарь
 
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