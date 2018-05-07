Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв.
Дивися повний текст Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:02
Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні.
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:02
Никак не будет работать, пока по ней:
1) не позволят откладывать в уе или вовсе в золоте по котировкам Нью-Йорка, без спредов;
2) не отменят НДФЛ;
3) это зависит от страховых - не будет ежемесячной капитализации и не будут более мягкие условия насчет ещемесячной (годовой, квартальной, не суть) выплты в случае потери работы, девальвации и проч.
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:11
"Послушай, мне очень жаль... похоже твои вложения были правильными и законными, но все обесценилось...я просто игрок а не игра" ( Нападение на Уолл-стрит")
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:27
В Украине повторят 1 в 1. Новость сегодняшняя
Российский пенсионный магнат оставил инвесторов без денег
Всё IMHO
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