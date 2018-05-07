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Як працюватиме накопичувальна
пенсійна система в Україні

Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:02

Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв.

Дивися повний текст Як працюватиме накопичувальна пенсійна система в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:02

Никак не будет работать, пока по ней:
1) не позволят откладывать в уе или вовсе в золоте по котировкам Нью-Йорка, без спредов;
2) не отменят НДФЛ;
3) это зависит от страховых - не будет ежемесячной капитализации и не будут более мягкие условия насчет ещемесячной (годовой, квартальной, не суть) выплты в случае потери работы, девальвации и проч.
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:11

"Послушай, мне очень жаль... похоже твои вложения были правильными и законными, но все обесценилось...я просто игрок а не игра" ( Нападение на Уолл-стрит")
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:27

В Украине повторят 1 в 1. Новость сегодняшняя

Российский пенсионный магнат оставил инвесторов без денег
Сектор российских негосударственных пенсионных фондов продолжают сотрясать проблемы.
"О1 груп финанс" - компания из структур российского пенсионного магната Бориса Минца, которому принадлежит третий по объему средств НПФ "Будущее", - не смогла вернуть инвесторам 14 млрд рублей по облигациям с погашением в 2027 году.

Владельцы бумаг предъявили их к выкупу на сумму 13,9 млрд рублей в рамках оферты, но денег свои счета не получили.
Причиной стало "отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом размере", цитирует ТАСС сообщение "О1 Груп Финанс".
На прошлой неделе компания миллиардера Минца, который разбогател на торговле нефтью и алюминием, а позднее переключился на пенсионные накопления россиян, допустила технический дефолт, не выплатив купон по облигациям на сумму 357,7 млн рублей.

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyskiy-pensionny-magnat-ostavil-investorov-bez-deneg-1024000602
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:57

Вкладчик1234

Это если в бензоколонке так, то что говорить о стране, которая значительно беднее!!! Не будет НПФ. Будет еще более серьезная тенизация занятости и неуклюжие (т. е. ведущая к усилению коррупции) попытки бороться с ней
max_us_ua
 
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