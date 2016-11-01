REAL CITY АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

Ми пропонуємо такі послуги :
1. Продаж
Компанія Real City надає послуги з купівлі/продажу квартир, будинків, земельних ділянок, комерційної нерухомості та гаражів:
Підбір об’єктів нерухомості за запитом клієнта;
Підготовка документів для укладення угод;
Професійні консультації;
Ринкова та експертна оцінка об’єкта нерухомості.
2. Оренда
Оренда об’єктів нерухомості – квартир, будинків, комерційної нерухомості:
Оперативний підбір найвигідніших об’єктів нерухомості за запитом клієнта;
Організація договірних відносин між сторонами та підготовка документів для укладення угод;
Професійна оцінка та консультації.
3. Консультації
Компанія Real City надає консультації стосовно:
Вибору найвигідніших умов купівлі/продажу/оренди об’єктів нерухомості;
Підготовки документів для укладення угод;
Реального стану на ринку нерухомості та основних тенденцій;
Оцінки об’єкта нерухомості.
Наш сайт: realcity.lviv.ua
Адреса:
вул. Водогінна, 2
79017, м. Львів
Україна
Контактні номери:
(067) 1461994
(093) 0085115
(066) 8505767
realcity.lviv@gmail.com