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REAL CITY АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

REAL CITY АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:54

REAL CITY АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

Ми пропонуємо такі послуги :
1. Продаж
Компанія Real City надає послуги з купівлі/продажу квартир, будинків, земельних ділянок, комерційної нерухомості та гаражів:
Підбір об’єктів нерухомості за запитом клієнта;
Підготовка документів для укладення угод;
Професійні консультації;
Ринкова та експертна оцінка об’єкта нерухомості.

2. Оренда
Оренда об’єктів нерухомості – квартир, будинків, комерційної нерухомості:
Оперативний підбір найвигідніших об’єктів нерухомості за запитом клієнта;
Організація договірних відносин між сторонами та підготовка документів для укладення угод;
Професійна оцінка та консультації.

3. Консультації
Компанія Real City надає консультації стосовно:
Вибору найвигідніших умов купівлі/продажу/оренди об’єктів нерухомості;
Підготовки документів для укладення угод;
Реального стану на ринку нерухомості та основних тенденцій;
Оцінки об’єкта нерухомості.

Наш сайт: realcity.lviv.ua

Адреса:
вул. Водогінна, 2
79017, м. Львів
Україна

Контактні номери:
(067) 1461994
(093) 0085115
(066) 8505767

realcity.lviv@gmail.com
realcity
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:43

realcity
Добрий день!
А прайс на розцінки ваших послуг можете надати тут? (скільки % берете за різні послуги)
Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 3967
З нами з: 19.10.15
Подякував: 124 раз.
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