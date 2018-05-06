Компанія Rolls-Royce офіційно представила кросовер Cullinan.
Дивися повний текст Кросовер Rolls-Royce Cullinan представлено офіційно.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:15
Кросовер Rolls-Royce Cullinan представлено офіційно
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Дивися повний текст Кросовер Rolls-Royce Cullinan представлено офіційно.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:15
Эх, на Роллс-Ройсе, да вброд - истинная роскошь. Кто же не захочет искупать тачку за 500куе в реке :) Лендроверы Дискавери и Фрилэндер и прочие говномесы, нервно курят в сторонке.
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