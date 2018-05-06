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Кросовер Rolls-Royce Cullinan
представлено офіційно

Кросовер Rolls-Royce Cullinan представлено офіційно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:15

Кросовер Rolls-Royce Cullinan представлено офіційно

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Rolls-Royce офіційно представила кросовер Cullinan.

Дивися повний текст Кросовер Rolls-Royce Cullinan представлено офіційно.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:15

Эх, на Роллс-Ройсе, да вброд - истинная роскошь. Кто же не захочет искупать тачку за 500куе в реке :) Лендроверы Дискавери и Фрилэндер и прочие говномесы, нервно курят в сторонке.
deniska
 
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