Про це пише консультант Світового банку Денис Нізалов.
Дивися повний текст Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через мораторій - експерт.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:38
Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через...
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Дивися повний текст Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через мораторій - експерт.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:49
Такой бред пишет консультант. Проблема всех долгосрочных проектов -не мораторий, а высокая кредитная ставка из-за сверхэксплуатации Украины,в том числе и западным банковвским капиталом, как и российским и украинским . За год - инвестиция дорожает на 20-25% и 1000 долларов не спасает уже...
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