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Український фермер втрачає
1000 доларів з гектара через...

Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:38

Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише консультант Світового банку Денис Нізалов.

Дивися повний текст Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через мораторій - експерт.
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многолетние культуры кукуруза подсолнечник ....
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Такой бред пишет консультант. Проблема всех долгосрочных проектов -не мораторий, а высокая кредитная ставка из-за сверхэксплуатации Украины,в том числе и западным банковвским капиталом, как и российским и украинским . За год - инвестиция дорожает на 20-25% и 1000 долларов не спасает уже...
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