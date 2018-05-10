Про це пише консультант Світового банку Денис Нізалов.
Дивися повний текст Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через мораторій - експерт.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:38
Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через мораторій - експерт.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:49
Такой бред пишет консультант. Проблема всех долгосрочных проектов -не мораторий, а высокая кредитная ставка из-за сверхэксплуатации Украины,в том числе и западным банковвским капиталом, как и российским и украинским . За год - инвестиция дорожает на 20-25% и 1000 долларов не спасает уже...
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:12
1000 долларов с гектара -- круглая какая цифра)) и ни центом меньше))..чего мелочиться то...
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:35
Сверхэксплуатация то не просто так, а за огромный риск.
Делаете вы бизнес, и тут в стране происходит революция, сопровождаемая потерей территорий, войной и 3-кратной девальвацией нацвалюты.
Или "просто" менты (активисты, нечистые на руку конкуренты и т.д.) решили забрать ваше имущество.
Или кому-то в налоговой показалось, что просто платить налоги на вашем машстабе нехорошо, а нужно платить и налоги, и взятки. Выписали вам штраф эдак в 5-15% от оборота, чтобы вы хорошо подумали...
Все это расходы и риски собственника капитала, решившеся разместить его в украинские проекты. А в "нормальных" странах то большей части этих рисков нет. Вот и задумайтесь, почему там 2-5% годовых, а у нас - 15-25%.
Причины высокой ставки кредитных ресурсов находятся внутри страны, а не за ее пределами.
Ну а с экспертом из статьи я, пожалуй, отчасти соглашусь - рынок земли должен быть. С недвижимостью догадались решить, а с землей мусолят 3-й десяток лет.
Что же касается с/х высокой добавленной стоимости, то тут нужно, кроме благих намерений, еще и оценивать, можно ли это продать. Европейцы обложили квотами наше животноводство так, что они заканчиваются в первые месяцы года. Американцы сейчас вообще жесткую политику протекционизма применяют, причем глобально, даже в отношении Китая. А ведь именно они сейчас наши геостратегические союзники...
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:56
Нельзя потерять чего вовсе не было.
Ничего он давно уже не втрачае. Селянина жаль... Самая последняя скотина в пищевой цепочке!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:17
Зато всегда с экологически чистой картошкой, овощами, фруктами, яйцами и курятиной
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:55
Это пока мораторий не сняли, семье может хватать. Потом присоединятся к остальным крепостным латифундистов.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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