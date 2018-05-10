Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:35

laa1999 написав: Такой бред пишет консультант. Проблема всех долгосрочных проектов -не мораторий, а высокая кредитная ставка из-за сверхэксплуатации Украины,в том числе и западным банковвским капиталом, как и российским и украинским . За год - инвестиция дорожает на 20-25% и 1000 долларов не спасает уже... Такой бред пишет консультант. Проблема всех долгосрочных проектов -не мораторий, а высокая кредитная ставка из-за сверхэксплуатации Украины,в том числе и западным банковвским капиталом, как и российским и украинским . За год - инвестиция дорожает на 20-25% и 1000 долларов не спасает уже...

Сверхэксплуатация то не просто так, а за огромный риск.Делаете вы бизнес, и тут в стране происходит революция, сопровождаемая потерей территорий, войной и 3-кратной девальвацией нацвалюты.Или "просто" менты (активисты, нечистые на руку конкуренты и т.д.) решили забрать ваше имущество.Или кому-то в налоговой показалось, что просто платить налоги на вашем машстабе нехорошо, а нужно платить и налоги, и взятки. Выписали вам штраф эдак в 5-15% от оборота, чтобы вы хорошо подумали...Все это расходы и риски собственника капитала, решившеся разместить его в украинские проекты. А в "нормальных" странах то большей части этих рисков нет. Вот и задумайтесь, почему там 2-5% годовых, а у нас - 15-25%.Причины высокой ставки кредитных ресурсов находятся внутри страны, а не за ее пределами.Ну а с экспертом из статьи я, пожалуй, отчасти соглашусь - рынок земли должен быть. С недвижимостью догадались решить, а с землей мусолят 3-й десяток лет.Что же касается с/х высокой добавленной стоимости, то тут нужно, кроме благих намерений, еще и оценивать, можно ли это продать. Европейцы обложили квотами наше животноводство так, что они заканчиваются в первые месяцы года. Американцы сейчас вообще жесткую политику протекционизма применяют, причем глобально, даже в отношении Китая. А ведь именно они сейчас наши геостратегические союзники...