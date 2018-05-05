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Зубко розповів, що передбачає
реформа теплопостачання

Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16

Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Дивися повний текст Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16

Да снимите запрет от отключение от теплосетей в многоквартирных домах и идите лесом со своими проектами..люди сами себя теплом обеспечат.. автономное отопление все одно дешевле чем обслуживание ржавых и старых сетей теплотрасс.. Усилие лучше направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:22

Re: автоном

  Джон написав:направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку.

Электрообогреватель в каждую комнату?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:17

  sal написав:Электрообогреватель в каждую комнату?

Зачем же обогреватель? Тепловой насос - наше всё.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:23

Как обычно, какая-то говорящая голова зачитала много текста "ни о чём", и пошла пилить бюджет.
И абсолютно никаких реальных действий
Всё IMHO
Вкладчик1234
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