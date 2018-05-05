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Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Дивися повний текст Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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R2
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16
Да снимите запрет от отключение от теплосетей в многоквартирных домах и идите лесом со своими проектами..люди сами себя теплом обеспечат.. автономное отопление все одно дешевле чем обслуживание ржавых и старых сетей теплотрасс.. Усилие лучше направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку..
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Джон
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:22
Джон написав:
направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку.
Электрообогреватель в каждую комнату?
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sal
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:17
sal написав:
Электрообогреватель в каждую комнату?
Зачем же обогреватель? Тепловой насос - наше всё.
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N0mad
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:23
Как обычно, какая-то говорящая голова зачитала много текста "ни о чём", и пошла пилить бюджет.
И абсолютно никаких реальных действий
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:37
N0mad написав:
Тепловой насос - наше всё.
Тот, что закапывается? зубко уверен, что этого будет достаточно
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sal
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:57
Знаем мы эти реформы теплоснабжения
Целый город начали отрезать от центрального отопления из-за высоких тарифов
В городе Каменском Днепропетровской области начали отключение жилых домов от централизованного отопления.
Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.
Отметим, что услугами Днепровской ТЭЦ пользуются более чем 34 тысячи абонентов в Каменском. ТЭЦ поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школы, садики, больницы и госструктуры.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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