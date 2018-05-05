Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Дивися повний текст Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16
Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16
Да снимите запрет от отключение от теплосетей в многоквартирных домах и идите лесом со своими проектами..люди сами себя теплом обеспечат.. автономное отопление все одно дешевле чем обслуживание ржавых и старых сетей теплотрасс.. Усилие лучше направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку..
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:22
Re: автоном
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:17
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:23
Как обычно, какая-то говорящая голова зачитала много текста "ни о чём", и пошла пилить бюджет.
И абсолютно никаких реальных действий
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:37
Re: обогрев
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:57
Знаем мы эти реформы теплоснабжения
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:56
Re: знаем
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