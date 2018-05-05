Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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Да снимите запрет от отключение от теплосетей в многоквартирных домах и идите лесом со своими проектами..люди сами себя теплом обеспечат.. автономное отопление все одно дешевле чем обслуживание ржавых и старых сетей теплотрасс.. Усилие лучше направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку..
Целый город начали отрезать от центрального отопления из-за высоких тарифов
В городе Каменском Днепропетровской области начали отключение жилых домов от централизованного отопления.
Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.
Отметим, что услугами Днепровской ТЭЦ пользуются более чем 34 тысячи абонентов в Каменском. ТЭЦ поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школы, садики, больницы и госструктуры.
Причем, чем меньше потребителей тепла, тем дороже конечный продукт, причем, не только тепловая энергия (горячая вода и отопление), но и электроэнергия тоже. Ведь ТЭЦ конструктивно это электростанция. Суть работы ТЭЦ в производстве тепловой энергии состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара после того, как он выработает электрическую энергию. Я так понимаю ТЕЦ так и не приватизировали https://www.5692.com.ua/news/1939412 , поэтому "готовят к продаже" - банкротят, чтоб она не стоила ничего. Через год, смотрим как очередной глава госимущества летать или стрелять будет учится