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Зубко розповів, що передбачає
реформа теплопостачання

Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16

Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Дивися повний текст Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:16

Да снимите запрет от отключение от теплосетей в многоквартирных домах и идите лесом со своими проектами..люди сами себя теплом обеспечат.. автономное отопление все одно дешевле чем обслуживание ржавых и старых сетей теплотрасс.. Усилие лучше направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:22

Re: автоном

  Джон написав:направить на реконструкцию энергосети дома, что бы выдерживала возросшую нагрузку.

Электрообогреватель в каждую комнату?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:17

  sal написав:Электрообогреватель в каждую комнату?

Зачем же обогреватель? Тепловой насос - наше всё.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:23

Как обычно, какая-то говорящая голова зачитала много текста "ни о чём", и пошла пилить бюджет.
И абсолютно никаких реальных действий
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:37

Re: обогрев

  N0mad написав:Тепловой насос - наше всё.

Тот, что закапывается? зубко уверен, что этого будет достаточно
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:57

Знаем мы эти реформы теплоснабжения

Целый город начали отрезать от центрального отопления из-за высоких тарифов

В городе Каменском Днепропетровской области начали отключение жилых домов от централизованного отопления.

Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.

Отметим, что услугами Днепровской ТЭЦ пользуются более чем 34 тысячи абонентов в Каменском. ТЭЦ поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школы, садики, больницы и госструктуры.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:56

Re: знаем

  Shram написав:мы эти реформы теплоснабжения

Коммунисты подключали. демократы - отключают.
и те и другие этим гордятся
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:43

Re: Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання

Любое здоровое мероприятие можно довести до абсурда.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:37

  Shram написав:Знаем мы эти реформы теплоснабжения

Целый город начали отрезать от центрального отопления из-за высоких тарифов

В городе Каменском Днепропетровской области начали отключение жилых домов от централизованного отопления.

Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.

Отметим, что услугами Днепровской ТЭЦ пользуются более чем 34 тысячи абонентов в Каменском. ТЭЦ поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школы, садики, больницы и госструктуры.


Причем, чем меньше потребителей тепла, тем дороже конечный продукт, причем, не только тепловая энергия (горячая вода и отопление), но и электроэнергия тоже. Ведь ТЭЦ конструктивно это электростанция. Суть работы ТЭЦ в производстве тепловой энергии состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара после того, как он выработает электрическую энергию.
Я так понимаю ТЕЦ так и не приватизировали https://www.5692.com.ua/news/1939412 , поэтому "готовят к продаже" - банкротят, чтоб она не стоила ничего.
Через год, смотрим как очередной глава госимущества летать или стрелять будет учится :roll:
EKO
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