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Зубко розповів, що передбачає
реформа теплопостачання

Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:12

реформа предусматривает НИЧЕГО
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Повідомлень: 510
З нами з: 13.06.13
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:20

клондайк от Правительства: возьми теплый кредит до 50 тыс.грн - получи откат от государства 35%, и никто не проверит на что потрачен кредит :)) Чистоганом прикур составляет от 8-14 тыс.грн/месяц
Деньги
 
Повідомлень: 510
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<12
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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