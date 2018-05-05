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Зубко розповів, що передбачає реформа теплопостачання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:12
реформа предусматривает НИЧЕГО
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:20
клондайк от Правительства: возьми теплый кредит до 50 тыс.грн - получи откат от государства 35%, и никто не проверит на что потрачен кредит :)) Чистоганом прикур составляет от 8-14 тыс.грн/месяц
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:55
Вкладчик1234 написав:
Как обычно, какая-то говорящая голова зачитала много текста "ни о чём", и пошла пилить бюджет. И абсолютно никаких реальных действий
почему же никаких? а повышение тарифов?...
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Додано: Суб 12 тра, 2018 09:01
Интересно так, не мероприятия по улучшению теплоснабжения, а мероприятия по внедрению концепции. Ну это типа "сахар, сахар, сахар ..."
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nik1
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