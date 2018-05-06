Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:10

Faceless написав: сова написав: Аудитор написав: Свобода и независимость от мордора стоит этих денег! Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!

Вы это пенсионерам расскажите ... При пенсии даже 2000, только отопление 1000 и выше, в зависимости от площади. За частные дома уже не говорю. Вы это пенсионерам расскажите ... При пенсии даже 2000, только отопление 1000 и выше, в зависимости от площади. За частные дома уже не говорю. Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200.



Forum написав: Vint написав: Субсидии оформляй или экономь. Субсидии оформляй или экономь.

А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный. А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный.



Немеряно народу сходило и оформило Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200.Немеряно народу сходило и оформило

Согласитесь, крайне ненормально, что людям нужно доказывать свое бедственное положение и оформлять субсидию, чтобы на них не зарабатывали 500% рентабельности.Ведь речь не о коммерческой компании вроде Apple, которая вольна назначать какую угодно цену на свою продукцию, ориентируясь на уровень конкуренции.Речь о природной, еще и государственной, монополии, которая обязана, повторяю - ОБЯЗАНА - работать, балансируя между интересами себя самой, общества и государства. Рекомендую тем, кто не в курсе, почитать Закон Украины о естественных монополиях, где это четко установлено, и определа степень государственного вмешательсва при отсутствии компромисса.Так вот, скажите мне - какой баланс в тарифе на услугу, которую можно купить только у одной компании, позволяющем этой компании получать 40 млрд гривен прибыли и не делиться этой прибылью с обществом?Забудем даже о Конституции, которая вообще запрещает продавать ресурсы природных недр Украины гражданам Украины с какой-либо коммерческой составляющей.Допустим, что право на коммерческий интерес у Нефтегаза имеет место. Вы как обеспеченный потребитель согласны предоставить возможность некой компании, по естественным причинам не имеющей конкурентов на рынке (а не по причине своей сверхкреативности, сверхинновационности и сверхэффективности), неприлично на вас наживаться, а своим абсолютно заурядным руководителям выплачивать по 200 млн гривен бонусов в год?Ок, бедолага с низкими доходами получит т.н. субсидию, которая сделает его тариф таким, каким он и должен быть у природной монополии (то есть со скромной регулируемой наценкой). Но вы то - молча платите в 5-6 раз больше, чем это стоит, и вас устраивает?