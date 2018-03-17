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Софія Кикіш: як не втратити
бізнес при розлученні?...

Софія Кикіш: як не втратити бізнес при розлученні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:38

Софія Кикіш: як не втратити бізнес при розлученні?...

Пропонуємо до обговорення:
Чому саме бізнесмену рекомендоване укладення шлюбного контракту?

Дивися повний текст Софія Кикіш: як не втратити бізнес при розлученні? Особливості укладення шлюбного договору.
R2
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