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Софія Кикіш: як не втратити бізнес при розлученні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Чому саме бізнесмену рекомендоване укладення шлюбного контракту?
Дивися повний текст Софія Кикіш: як не втратити бізнес при розлученні? Особливості укладення шлюбного договору
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:38
"А зачем женился, не надо было жениться"
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papazina
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Пон 16 кві, 2018 17:50
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