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Bitcoin за добу
подешевшав на 3,57%

Bitcoin за добу подешевшав на 3,57%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:31

Bitcoin за добу подешевшав на 3,57%

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Bitcoin за добу подешевшала на 3,57% до 9 тис. доларів.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав на 3,57%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:31

Поосторожней друзья,теперь уже спешить с покупкой некуда-можем зависнуть в многолетнем боковике.
r0tmistr
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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