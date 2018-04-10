Криптовалюта Bitcoin за добу подешевшала на 3,57% до 9 тис. доларів.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:31
Bitcoin за добу подешевшав на 3,57%
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Дивися повний текст Bitcoin за добу подешевшав на 3,57%.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:31
Поосторожней друзья,теперь уже спешить с покупкой некуда-можем зависнуть в многолетнем боковике.
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