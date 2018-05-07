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Щодо спростування інформації
телеканалу «Інтер» стосовно...

Щодо спростування інформації телеканалу «Інтер» стосовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:39

Щодо спростування інформації телеканалу «Інтер» стосовно...

Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку із низкою сюжетів, які поширював телеканал «Інтер» у програмі «Подробиці» впродовж квітня-травня 2018 року щодо діяльності ПАТ «Промінвестбанк», повідомляємо наступне.

Дивися повний текст Щодо спростування інформації телеканалу «Інтер» стосовно діяльності ПАТ «Промінвестбанк».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:39

Не совсем понятно ,почему, на данном ресурсе -эта информация.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:09

  laa1999 написав:Не совсем понятно ,почему, на данном ресурсе -эта информация.

Не совсем понятно почему на этом финансовом ресурсе вбросы о банкротстве единственного в Украине производителя авторезины Росава. А вот что делает тут новость о капитализации банка - вопросов как раз нет.
myshapiton
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