При цьому Данилюк додав, що в рамках візиту до Вашингтона (США) було обговорено широкий спектр питань.
Дивися повний текст Данилюк допускає укладення ще однієї програми співпраці з МВФ.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:46
Данилюк допускає укладення ще однієї програми співпраці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк допускає укладення ще однієї програми співпраці з МВФ.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:46
“Думаю, будет еще одна программа." Ага! Две! Лучше - три! 4 года думкой богатиють...
Этим денег больше не дадут. От слова - совсем.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:53
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:02
Тыкай подружке (дружку в зад). Мне не надо - в общую свору игнора свидетелей. Прощай.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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