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Данилюк допускає укладення ще
однієї програми співпраці...

Данилюк допускає укладення ще однієї програми співпраці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:46

Данилюк допускає укладення ще однієї програми співпраці...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому Данилюк додав, що в рамках візиту до Вашингтона (США) було обговорено широкий спектр питань.

Дивися повний текст Данилюк допускає укладення ще однієї програми співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:46

“Думаю, будет еще одна программа." Ага! Две! Лучше - три! 4 года думкой богатиють...
Этим денег больше не дадут. От слова - совсем.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:53

  mister-svet написав:“Думаю, будет еще одна программа." Ага! Две! Лучше - три! 4 года думкой богатиють...
Этим денег больше не дадут. От слова - совсем.

Это дядя Вова тебе сказал? Если бы не хотели давать, то давно бы уже закрыли текущую программу.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:02

  myshapiton написав:
  mister-svet написав:“Думаю, будет еще одна программа." Ага! Две! Лучше - три! 4 года думкой богатиють...
Этим денег больше не дадут. От слова - совсем.

Это дядя Вова тебе сказал? Если бы не хотели давать, то давно бы уже закрыли текущую программу.


Тыкай подружке (дружку в зад). Мне не надо - в общую свору игнора свидетелей. Прощай.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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