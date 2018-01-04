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У Мінфіні думають над
верифікацією соцвиплат

У Мінфіні думають над верифікацією соцвиплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:47

У Мінфіні думають над верифікацією соцвиплат

Пропонуємо до обговорення:
Однією з комплексних ініціатив, які впроваджує Міністерство фінансів України, є реформування системи розрахунків по субсидіях, що включає в себе кілька етапів: монетизація житлових субсидій на рівні підприємств, що надають послуги, і пізніше - монетизація субсидій на рівні кінцевих споживачів (домогосподарств), - розповів міністр фінансів Олександр Данилюк.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:47

Ключевая фраза "Как заверил министр финансов, правительство ЯКОБЫ заинтересовано в том, чтобы в системе не было злоупотреблений."И это ЯКОБЫ везде за что берутся нынешние "профессионалы"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:25

Ну на зарплатах 30+ можно думать бесконечно
Moimir
 
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