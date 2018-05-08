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Відшкодування за анексію
Криму: в МЗС пояснили, як...

Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:50

Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...

Пропонуємо до обговорення:
РФ відмовляється добровільно виконувати рішення суду в Гаазі.

Дивися повний текст Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як змусити Росію платити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:50

"но это вполне реально, считает Зеркаль" - очень даже вполне не реально. К бабке не ходи.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:10

Re: відшкодування

ТАК уже ж президент объявлял, что все россиянское на тер.Украины конфисковано в счет 2 млрд. долга.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:13

Да, что-то никаких позитивных новостей на международной арене для РФ в последнее время нет. Железный занавес все реальней с каждым днем.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:17

  myshapiton написав:Да, что-то никаких позитивных новостей на международной арене для РФ в последнее время нет. Железный занавес все реальней с каждым днем.

Об РФ по большому счету вообще очень мало пишут в последнее время. Только у вас в Украине подобные новости на первой строке. И железный занавес какой то странный в последнее время : сп2 и нефть по 77
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:26

Так и какой прайс назначили за крым?
vitali_kalinin
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