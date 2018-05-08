РФ відмовляється добровільно виконувати рішення суду в Гаазі.
Дивися повний текст Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як змусити Росію платити.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:50
Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як змусити Росію платити.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:50
"но это вполне реально, считает Зеркаль" - очень даже вполне не реально. К бабке не ходи.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:10
Re: відшкодування
ТАК уже ж президент объявлял, что все россиянское на тер.Украины конфисковано в счет 2 млрд. долга.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:13
Да, что-то никаких позитивных новостей на международной арене для РФ в последнее время нет. Железный занавес все реальней с каждым днем.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:17
Об РФ по большому счету вообще очень мало пишут в последнее время. Только у вас в Украине подобные новости на первой строке. И железный занавес какой то странный в последнее время : сп2 и нефть по 77
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:11
Беда пopoxoбoтoв в том, что виден это занавес только из некоторых мест Украины.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:27
Было бы не плохо, что бы все процессы происходили за счет выгодополучателей, а не за счет народа.
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