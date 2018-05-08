Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:50

"но это вполне реально, считает Зеркаль" - очень даже вполне не реально. К бабке не ходи.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.