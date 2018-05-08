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Відшкодування за анексію
Криму: в МЗС пояснили, як...

Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16

  myshapiton написав:Да, что-то никаких позитивных новостей на международной арене для РФ в последнее время нет. Железный занавес все реальней с каждым днем.


Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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