|
|
|
Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16
myshapiton написав:
Да, что-то никаких позитивных новостей на международной арене для РФ в последнее время нет. Железный занавес все реальней с каждым днем.
Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1194
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|