Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...

Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16
Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:39
antikkristall твоя роисся вперде? Зачем же ты тут каждый день строчишь, как роисся вперде, если там всё так круто?
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