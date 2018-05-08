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Відшкодування за анексію
Криму: в МЗС пояснили, як...

Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16

  myshapiton написав:Да, что-то никаких позитивных новостей на международной арене для РФ в последнее время нет. Железный занавес все реальней с каждым днем.


Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:39

antikkristall твоя роисся вперде? Зачем же ты тут каждый день строчишь, как роисся вперде, если там всё так круто?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:34

  BIGor написав:antikkristall твоя роисся вперде? Зачем же ты тут каждый день строчишь, как роисся вперде, если там всё так круто?

отличный пример коммента от троля - когда нечего сказать по теме, переход на личности. А по теме - вы не объясняйте, а заставьте, получите деньги - от тогда "респект и уважуха". А пока - это очередное бла-бла-бла.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:48

То есть, насколько я понял, раз компенсация, то КРЫМНЕНАШ.... Так что ли.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:56

  rotator написав:То есть, насколько я понял, раз компенсация, то КРЫМНЕНАШ.... Так что ли.


Да это всё пустое обсуждение. Третейский суд по своему статуту - перед рассмотрением дела надо согласие обеих сторон на рассмотрение дела и соответственно они будут согласны с будущим решением суда, плюс состав суда формируется по предложению сторон участвующих в рассмотрении.
Обычный земной окружной суд в Гааге отменит это решение как и в случае с 50 миллиардов долларов в пользу Юкоса. Зачем это откровенное фейкововодство, мне вот совсем непонятно.
Судится надо в Лондонском суде, в Стокгольском суде, на основании решения которых возможно блокировка активов или другие активные действия, а действия Третейского суда это пфук, они даже арест не могут наложить.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:01

  freeze написав:
  rotator написав:То есть, насколько я понял, раз компенсация, то КРЫМНЕНАШ.... Так что ли.


Да это всё пустое обсуждение. Третейский суд по своему статуту - перед рассмотрением дела надо согласие обеих сторон на рассмотрение дела и соответственно они будут согласны с будущим решением суда, плюс состав суда формируется по предложению сторон участвующих в рассмотрении.
Обычный земной окружной суд в Гааге отменит это решение как и в случае с 50 миллиардов долларов в пользу Юкоса. Зачем это откровенное фейкововодство, мне вот совсем непонятно.
Судится надо в Лондонском суде, в Стокгольском суде, на основании решения которых возможно блокировка активов или другие активные действия, а действия Третейского суда это пфук, они даже арест не могут наложить.

Хм... Если мне не изменяет память, то компенсации ЮКОСУ Россия получила тоже по решению суда в Гааге.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:07

  rotator написав:Хм... Если мне не изменяет память, то компенсации за Мистрали Россия получила тоже по решению суда в Гааге.


По-моему Олланд добровольно без судов выплатил компенсацию прописанную в договоре между сторонами. Там ловить было нечего, это было прописано прямым текстом в договоре на поставку Мистралей.

А по Юкосу решение Третейского суда было отменено рядовым судьей банального окружного суда в Гааге.
freeze
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