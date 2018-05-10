Відшкодування за анексію Криму: в МЗС пояснили, як...

Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16
Занавес какой-то неправильный...СП-2 строят,Натаньяку,Макрон,Меркель и прочие в гости ездят, а 14 июня вообще ЧМ по футболу начинается...а так "весьмирснами".
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:39
antikkristall твоя роисся вперде? Зачем же ты тут каждый день строчишь, как роисся вперде, если там всё так круто?
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:48
То есть, насколько я понял, раз компенсация, то КРЫМНЕНАШ.... Так что ли.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:56
Да это всё пустое обсуждение. Третейский суд по своему статуту - перед рассмотрением дела надо согласие обеих сторон на рассмотрение дела и соответственно они будут согласны с будущим решением суда, плюс состав суда формируется по предложению сторон участвующих в рассмотрении.
Обычный земной окружной суд в Гааге отменит это решение как и в случае с 50 миллиардов долларов в пользу Юкоса. Зачем это откровенное фейкововодство, мне вот совсем непонятно.
Судится надо в Лондонском суде, в Стокгольском суде, на основании решения которых возможно блокировка активов или другие активные действия, а действия Третейского суда это пфук, они даже арест не могут наложить.
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:01
Хм... Если мне не изменяет память, то компенсации ЮКОСУ Россия получила тоже по решению суда в Гааге.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:07
По-моему Олланд добровольно без судов выплатил компенсацию прописанную в договоре между сторонами. Там ловить было нечего, это было прописано прямым текстом в договоре на поставку Мистралей.
А по Юкосу решение Третейского суда было отменено рядовым судьей банального окружного суда в Гааге.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:27
Это все негативные новости. Где позитив? Где "всех переиграл"?
Да и я в первую очередь про Украину пишу. Мне всякие визиты в Москву и ЧМ как-то побоку. А вот ты спалился знатно
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