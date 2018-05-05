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Новий закон про приватизацію подвоїть доходи від продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:32
Пропонуємо до обговорення:
Нове законодавство про приватизацію дозволить збільшити надходження від продажу державної власності, у тому числі доходи від малої приватизації вдвічі.
Дивися повний текст Новий закон про приватизацію подвоїть доходи від продажу держвласності, - КМУ
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:32
а можно утроить?) законом
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sal
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:06
скорее б уже избавились от рассадников коррупции в виде ненужных и неэффективных предприятий
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fishman
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