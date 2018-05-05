RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий закон про приватизацію
подвоїть доходи від продажу...

Новий закон про приватизацію подвоїть доходи від продажу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:32

Новий закон про приватизацію подвоїть доходи від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Нове законодавство про приватизацію дозволить збільшити надходження від продажу державної власності, у тому числі доходи від малої приватизації вдвічі.

Дивися повний текст Новий закон про приватизацію подвоїть доходи від продажу держвласності, - КМУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81863
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:32

а можно утроить?) законом
sal
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 25.03.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:06

скорее б уже избавились от рассадников коррупции в виде ненужных и неэффективных предприятий
fishman
 
Повідомлень: 89
З нами з: 18.03.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
58 5392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 16:09
rjkz
В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників... 1, 2
R2 » Суб 05 тра, 2018 08:16
14 801
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 17:11
Вкладчик1234
Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в...
R2 » П'ят 04 тра, 2018 00:13
1 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 00:13
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3584)
11.05.2018 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.