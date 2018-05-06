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Bloomberg: Україна не використала навіть половини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Приплив іноземної допомоги може значно допомогти Україні прискорити економіку. Але уряд використав майже вдвічі менше грошей, ніж йому було виділено в рамках міжнародної допомоги.
Дивися повний текст Bloomberg: Україна не використала навіть половини виділеної їй фіндопомоги
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36
неиспользованную половину уже вернули?
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