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Bloomberg: Україна не
використала навіть половини...

Bloomberg: Україна не використала навіть половини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36

Bloomberg: Україна не використала навіть половини...

Пропонуємо до обговорення:
Приплив іноземної допомоги може значно допомогти Україні прискорити економіку. Але уряд використав майже вдвічі менше грошей, ніж йому було виділено в рамках міжнародної допомоги.

Дивися повний текст Bloomberg: Україна не використала навіть половини виділеної їй фіндопомоги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36

неиспользованную половину уже вернули?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:41

А толку использовать, если нельзя или очень сложно замутить с откатами??? Где нет личного интереса - ничего и не будет. У нас такие зарплаты, что за зарплату интересно работать только директору, остальным начхать. :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:28

как так- эти уже даже бабло не могут освоить?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:35

  antonivs3 написав:как так- эти уже даже бабло не могут освоить?

Чтобы получить европейский кредит - надо соблюсти кучу условий. Начиная от правильных документов для залога и заканчивая предыдущими реализованными проектами. Это не просто прогнать бабло через 30 фирм состоящих из 3х человек каждая, как для своих... :-)
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