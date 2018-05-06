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Bloomberg: Україна не використала навіть половини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Приплив іноземної допомоги може значно допомогти Україні прискорити економіку. Але уряд використав майже вдвічі менше грошей, ніж йому було виділено в рамках міжнародної допомоги.
Дивися повний текст Bloomberg: Україна не використала навіть половини виділеної їй фіндопомоги
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R2
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36
неиспользованную половину уже вернули?
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sal
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:41
А толку использовать, если нельзя или очень сложно замутить с откатами??? Где нет личного интереса - ничего и не будет. У нас такие зарплаты, что за зарплату интересно работать только директору, остальным начхать. :-)
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Watcher
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:28
как так- эти уже даже бабло не могут освоить?
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antonivs3
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:35
antonivs3 написав:
как так- эти уже даже бабло не могут освоить?
Чтобы получить европейский кредит - надо соблюсти кучу условий. Начиная от правильных документов для залога и заканчивая предыдущими реализованными проектами. Это не просто прогнать бабло через 30 фирм состоящих из 3х человек каждая, как для своих... :-)
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