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НАБУ назвало найбільш
корумповану галузь в соцсфері...

НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:19

НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері...

Пропонуємо до обговорення:
Найпоширеніша "практика" серед чиновників-корупціонерів - зловживання службовим становищем.

Дивися повний текст НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері (інфографіка).
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