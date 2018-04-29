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НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Найпоширеніша "практика" серед чиновників-корупціонерів - зловживання службовим становищем.
Дивися повний текст НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері (інфографіка)
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:20
Самая коррупционная и без единой посадки
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Сер 25 кві, 2018 23:17
Ashim