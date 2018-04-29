НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері...
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Moimir написав:Самая коррупционная и без единой посадки
Загугли - верховний суд стан протидії корупції Получишь отчеты. В прошлом году примерно полторы тысячи село в сумме. Хватит жевать зрадофилию.
загуглил. открыл. прочитал.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ (СПРАВ) ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЗА СІЧЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання: позбавлення волі - 188