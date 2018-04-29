Найпоширеніша "практика" серед чиновників-корупціонерів - зловживання службовим становищем.
Дивися повний текст НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:19
НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері (інфографіка).
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:55
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:06
загуглил. открыл. прочитал.
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