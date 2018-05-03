Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко
Дивися повний текст У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року може сягнути 10 тисяч грн.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06
У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року може сягнути 10 тисяч грн.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:19
Re: обіцяють
сотрясают, что могут
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26
Re: У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...
Требуется уточнение о цифре года.
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