Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко
Дивися повний текст У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року може сягнути 10 тисяч грн.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06
У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року може сягнути 10 тисяч грн.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26
Re: У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...
Требуется уточнение о цифре года.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:04
"Премьер-министром поставлена цель 5-7% роста ВВП и предложено ряд конкретных инициатив по ее достижению", а премьер-министр может предположить какие % придется платить если рост ВВП превысит 3,5% ???
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:03
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14
Королевская в свое время обещала пенсии по 500 евро. Каждому. И что....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:23
Нарисовать могут и 20 тыс. Правда никому от этого не легче, но год то предвыборный)))
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