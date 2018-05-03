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У Кабміні обіцяють, що середня
зарплата до кінця року...

У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06

У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко

Дивися повний текст У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року може сягнути 10 тисяч грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:06

Любители сотрясать воздух - ни о чем
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:22

потрясающе...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26

Re: У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...

Требуется уточнение о цифре года.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:04

"Премьер-министром поставлена цель 5-7% роста ВВП и предложено ряд конкретных инициатив по ее достижению", а премьер-министр может предположить какие % придется платить если рост ВВП превысит 3,5% ???
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:03

  Moimir написав:Любители сотрясать воздух - ни о чем


Все как всегда банально и предсказуемо - чем ближе выборы, тем больше лапши на уши.
Ed_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14

  Ed_ написав:
  Moimir написав:Любители сотрясать воздух - ни о чем


Все как всегда банально и предсказуемо - чем ближе выборы, тем больше лапши на уши.

Королевская в свое время обещала пенсии по 500 евро. Каждому. И что....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:23

Нарисовать могут и 20 тыс. Правда никому от этого не легче, но год то предвыборный)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:01

  Cactus написав:"Премьер-министром поставлена цель 5-7% роста ВВП и предложено ряд конкретных инициатив по ее достижению", а премьер-министр может предположить какие % придется платить если рост ВВП превысит 3,5% ???

По договору реструктуризации, с 2021 года (до єтого года по реструктуризации віплат вообще нет), если годовой рост экономики будет выше 3%, но не больше 4%, кредиторы получат 15% от номинальной суммы роста ВВП, превышающего 3%. Если экономика будет расти быстрее, чем на 4% в год, то размер выплаты увеличится: к 15% от выплаты добавятся 40% от суммы, превышающей рост в 4%. Причем, в течение первых пяти лет (с 2021 по 2025 годы) платеж кредиторам не может превышать 1% ВВП. Условия очень лояльные за списание 20% долга и большую рассрочку.
locustsucol
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