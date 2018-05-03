У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...

“Рост минимальной заработной платы должен коррелировать с ростом экономики и производительности труда. Здесь важным фактором является, в том числе внедрение новых технологий и инноваций. Такая задача поставлена перед недавно созданным Советом инноваций”, – добавил Саенко.
“Мы в первую очередь заинтересованы в увеличении зарплат, но должны понимать, как это повлияет на макроэкономическую ситуацию. Если будет минимальная возможность двигаться дальше, мы ею воспользуемся”, – сказал министр.
С соседней ветки:
на высоких показателях инфляции сказались дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42614 ... rognoz-nbu