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У Кабміні обіцяють, що середня
зарплата до кінця року...

У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:58

Рост минимальной заработной платы должен коррелировать с ростом экономики и производительности труда. Здесь важным фактором является, в том числе внедрение новых технологий и инноваций. Такая задача поставлена перед недавно созданным Советом инноваций”, – добавил Саенко.

“Мы в первую очередь заинтересованы в увеличении зарплат, но должны понимать, как это повлияет на макроэкономическую ситуацию. Если будет минимальная возможность двигаться дальше, мы ею воспользуемся”, – сказал министр.


С соседней ветки:
на высоких показателях инфляции сказались дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42614 ... rognoz-nbu
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:13

  yanyura написав:С соседней ветки:
на высоких показателях инфляции сказались дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42614 ... rognoz-nbu

Ой да ладно, угадайте, какова доля оплаты труда в курятине? Курятина за прошлый год выросла в цене на 25%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:21

  BIGor написав:
  yanyura написав:С соседней ветки:
на высоких показателях инфляции сказались дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42614 ... rognoz-nbu

Ой да ладно, угадайте, какова доля оплаты труда в курятине? Курятина за прошлый год выросла в цене на 25%.

Я не Нацбанк, поэтому вопросы по поводу таких высказываний задавайте ему (автору цитаты).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:08

  BIGor написав:Ой да ладно, угадайте, какова доля оплаты труда в курятине? Курятина за прошлый год выросла в цене на 25%.

Если брать всю цепочку от посева зерна до полки магазина, то, думаю, 30-40%. Не?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:10

Re: У Кабміні обіцяють, що середня зарплата до кінця року...

Средняя зарплата растет а минималку поднять не могут, денег не хватает)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:37

  p_a_l написав:Средняя зарплата растет а минималку поднять не могут, денег не хватает)))

Дошло до того, что ЗП медсестры отделения реанимации в два раза ниже ЗП кассира в супермаркете Киева
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:48

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ой да ладно, угадайте, какова доля оплаты труда в курятине? Курятина за прошлый год выросла в цене на 25%.

Если брать всю цепочку от посева зерна до полки магазина, то, думаю, 30-40%. Не?

Не.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:08

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ой да ладно, угадайте, какова доля оплаты труда в курятине? Курятина за прошлый год выросла в цене на 25%.

Если брать всю цепочку от посева зерна до полки магазина, то, думаю, 30-40%. Не?

Не.

Так просветите нас
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:27

  Gastarbaiter написав:Так просветите нас

Дальше по цепочке я не знаю. Поэтому балаболить как некоторые не буду.
BIGor
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  #<12
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