Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.
Дивися повний текст В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41
В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:41
На вибори треба наколядувати...
"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу..." Аль Капоне.
Делаю оценку, вопросы в личку.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:28
Эт-то точно.
За дешевеющее жилье налоги драть по ценам 2008г
back in USSR
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